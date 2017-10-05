Росія могла створити перешкоди в роботі мобільного зв'язку в Латвії - ЗМІ

Збої в роботі латвійського оператора мобільного зв'язку LMT, зафіксовані у вересні, швидше за все, були викликані випробуванням Росією обладнання для створення перешкод у роботі зв'язку.

Про це повідомили Reuters представник НАТО і джерело в спецслужбах Латвії, пославшись на попередні результати розслідування, передає Медуза.

Передбачається, що «глушилки» знаходилися в районі Калінінграда, їх сигнал був спрямований у бік Швеції, проте в зоні дії опинилося й узбережжя Латвії.

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Представники НАТО, у свою чергу, відзначили, що під час навчань «Захід-2017», що проходили у вересні, російські військові відпрацювали, сред іншого, і використання обладнання для перехоплення сигналів або створення перешкод у цивільних мобільних мережах.

Випробування, за словами співрозмовників агентства, показали, що Росія може порушувати роботу систем зв'язку «досить просто і на значній відстані».

«Схоже, що Росія включила якесь обладнання для створення перешкод у мобільному зв'язку в Калінінграді, дуже потужне обладнання, яке було спрямоване не на Латвію, а на Аландські острови і острів Готланд», — сказав заступник голови комісії Сейму Латвії з національної безпеки Карліс Сержантс.

Міноборони РФ підозри про причетність російських військових до збоїв в роботі мобільного зв'язку в Латвії поки ніяк не прокоментувало.

У Міноборони Швеції, у свою чергу, повідомили, що їм нічого невідомо про застосування якого-небудь устаткування для створення перешкод, спрямованого на територію країни.