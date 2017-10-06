Коаліція США завдала авіаудару по колоні військ Асада - ЗМІ
Перед тим, як нанести удар, авіація коаліції зробила попереджувальні постріли. Тим не менш колона військових Асада продовжила рух.
Бойові літаки міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії розбомбили колону сил режиму Башара Асада та іранських бойовиків, повідомляє Росбалт.
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"Саїд Сейф, представник одніго з угруповань, що входять до Сирійської визвольної армії (СВА), заявив, що удар було завдано по військовим, які рухаються в напрямку табору "Кебеб", розташованого в 13 кілометрах від американської військової бази "Таніф" поблизу кордону з Йорданією", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що перед тим, як завдати удару, авіація коаліції зробила попереджувальні постріли. Тим не менш колона військових Асада продовжила рух.
"В результаті бомбардування є загиблі та поранені, знищено велику кількість військової техніки", - сказав спікер повстанців.