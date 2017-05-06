У Сирії в зоні деескалації спалахнули бої

У Сирії вже незабаром після набрання чинності меморандуму про зони деескалації виникли нові бої між сирійською армією і повстанцями.

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Сирійську наглядову раду з прав людини (SOHR), сирійська авіація завдала ударів по контрольованому повстанцями місту аз-Залакіят і базам повстанців у сусідній провінції Хама.

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Про спалах бойових дій незабаром після опівночі в суботу повідомив представник повстанських формувань. Сирійська армія поки що не прокоментувала ці повідомлення.

Згідно з угодою, яку 4 травня уклали в Астані Росія, Іран і Туреччина, у Сирії створюється чотири зони деескалації. Найбільша з них розташована на півночі Сирії, вона включає провінцію Ідліб, частину Латакії, Алеппо і Хами. Зони деескалації утворені також у провінції Хомс, у Східній Гуті й на півдні Сирії біля кордону з Йорданією.

Уздовж меж зон деескалації будуть створені смуги безпеки, що включають КПП і спостережні пункти, якими управлятимуть Росія, Туреччина та Іран.