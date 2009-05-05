Поляки думають, що з євро їхнє життя стане гіршим (опитування)

Більшість поляків вважає, що запровадження єдиної європейської валюти в Польщі негативно вплине на їхнє життя, але, водночас, позитивно вплине на стан національної економіки.

Як повідомляє TVN24, про це свідчать результати опитування TNS OBOP, проведеного у квітні.

Дані опитування показують, що кількість прихильників запровадження євро в порівнянні з лютим зросло на 3%, а противників зменшилось на 1%.

«Незважаючи на щораз позитивніше ставлення до євро, 52% опитаних вважають, що євровалюта погано вплине на їх матеріальний стан», - відзначив TNS OBOP.

За даними опитування, лише кожен п’ятий поляк очікує позитивного впливу від приєднання Польщі до зони євро, яка сьогодні об’єднує 16 із 27 країн Євросоюзу.

Водночас на 5% - до 44% - зросла кількість польських громадян, які вважають, що від вступу до євро зони виграє польська економіка.

Третина поляків хотіла б запровадити євро до 2012 року.

На думку 17% опитаних, Польща, яка зобов’язалась запровадити євро в договорі про вступ країни до Євросоюзу, ніколи не повинна запроваджувати єдину європейську валюту.

Як повідомляв УНІАН, польський уряд планував приєднатись до ERM2, який є підготовчим етапом для запровадження єдиної європейської валюти, в травні-червні цього року.

Водночас останнім часом з’являється все більше повідомлень, що ставлять під сумнів реальність цих планів, зокрема, про зростаючий дефіцит бюджету та гірший прогноз розвитку польської економіки.

Довідка УНІАН. Ліберальна «Громадянська платформа» (РО), котра сформувала коаліційний уряд наприкінці 2007 року, хоче ввести євро в 2012 році, однак проти форсування запровадження єдиної європейської валюти виступає найбільша опозиційна партія «Право і справедливість» (PiS).

Для запровадження євро, крім виконання економічних критеріїв Європейського центрального банку, Польща повинна внести зміни до Конституції країни, чого РО не зможе зробити без голосів PiS.

Крім цього, зміни до Конституції повинен підписати Президент, який є співзасновником PiS.

За даними Deloitte, за запровадження євро виступають майже 90% польських підприємців.