"Гаманці Путіна": у близького кола президента Росії знайшли $24 мільярди

Центр з дослідження корупції і організованої злочинності (OCCRP) пов'язав з президентом РФ Володимиром Путіним близько 24 мільярда доларів. Про це йдеться у розслідувані, опублікованому на сайті організації.

Як зазначають в OCCRP, розподіл багатств у Росії є дуже нерівномірним: певні маніпуляції дозволили незначній кількості олігархів отримати контроль над великою часткою багатств країни.

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"З приходом до влади Путін "приручив" олігархів, які раніше звітували лише самі перед собою. Глава держави запропонував їм взаємовигідне співробітництво: політику залиште мені, допомагайте в разі необхідності - і можете залишити собі всі ці гроші і навіть примножити їх", - зазначається в розслідуванні.

Хоча російський лідер офіційно "чистий", але його друзі, родина та близьке оточення сконцентрували у себе значні ресурси.

Багато з них керують великими підприємствами, які є їхніми акціонерами, найчастіше в прибутковому мінерально-сировинному секторі. Спільна риса всіх цих історій успіху - зв'язок з президентом.

У іншої, невеликої і більш загадкової групи людей - посередників - не знайшлося пояснення виявленим у них статкам. Вони заперечують будь-яку комерційну діяльність, про них ніхто не чув, а іноді вони навіть і не підозрюють, які активи записані на їх ім'я. "І знову ми бачимо одну схожість: всі ці посередники - або члени родини Путіна, або його друзі з дитинства", - відзначають в OCCRP. Більшість з цих людей з близького кола пов'язані з нафтогазовими активами або держкомпаніями.

За підрахунками OCCRP і рейтингами Forbes 2017 року, сукупні статки внутрішнього кола Путіна становить майже 24 мільярди доларів. "Пояснити, звідки у посередників взялися такі гроші просто – цілком можливо, це власні кошти Путіна", - допускають в організації.

Також в OCCRP розповіли про людей, яких вважає «гаманцями» Путіна -Михайла Шеломова, Сергія Ролдугіна і Петра Колбіна. Зазначається, що попри свої статки, ці люди залишаються поза зором громадськості, і можуть навіть не знати про свої компанії. Це викликає питання, а чи дійсно їх активи належать їм, чи вони просто "довірені особи".

Окрім того, OCCRP написали окремий текст про двоюрідного племінника Путіна Михайла Шеломова.

Велика частина його відомих статків - акції великих корпорацій, пов'язаних із представниками найближчого оточення Володимира Путіна. Згідно з офіційними даними, вони належать петербурзькій компанії «Акцепт», власником якої є Шеломов. У цієї компанії немає веб-сайту, і, судячи з усього, ніякою комерційною діяльністю вона не займається. Схоже, вона була створена виключно для володіння акціями інших компаній.

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Автори зробили висновок, що він не знає, якими активами володіє його компанія ТОВ «Акцепт». Наприклад, Шеломова запитали про гірськолижний курорт "Ігора", який розташований під Санкт-Петербургом. «Акцепт» володіє половиною компанії, яка займається будівництвом гоночної траси поруч з "Ігорою".

Історія з Шеломовим вписується у звичну схему. Навколо Путіна "обертається" ще багато таких людей: вони не є великими бізнесменами і не схожі на мільйонерів, але при цьому на папері їм належать незліченні багатства, отримані від соратників президента.

Віолончеліст і старий приятель Путіна Сергій Ролдугін став одним з центральних дійових осіб «Панамських документів», однак завжди заперечував, що займається комерційною діяльністю.

В ту ж схему вписується і Петро Колбін, який числиться в російському списку Forbes зі статком у 550 мільйонів доларів.

У російського президента безліч друзів і соратників, чиї особисті статки є цілком зрозумілими: серед них нафтомагнати, керівники держкомпаній, політики та інші видатні діячі.

Однак Шеломов, Ролдугін і Колбін — зовсім інша справа. Незважаючи на великі активи, часто придбані через сумнівні схеми, вони їх не демонструють, живуть скромним життям і не звикли спілкуватися з журналістами. "Всі ці особисті і сімейні зв'язки з президентом породжують очевидне питання. Це гроші Путіна?" - наголошується в тексті розслідування.