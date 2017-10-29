Європа знаходиться в зоні досяжності ракет КНДР, країни-члени НАТО готові завдати контрудар - Столтенберг
09:34, 29 жовтня 2017Світ
277 0
Він зазначив, що НАТО підтримує санкції проти Північної Кореї і що республіку необхідно посадити за стіл переговорів.
Запуск ракети Hwasong-12 / REUTERS
Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю газеті "Іоміурі" заявив, що країни альянсу знаходяться в зоні досяжності ракет КНДР, передає "112 Україна".
Читайте такожУ КНДР в рамках "підготовки до війни" провели масові навчання із евакуації та відключення світла
"Ми визнаємо, що Європа також знаходиться в межах досяжності ракет. Країни НАТО також знаходяться під загрозою... НАТО має можливість і рішучість нанести контрудар", - сказав Столтенберг.
Він зазначив, що НАТО підтримує санкції проти Північної Кореї і що республіку необхідно посадити за стіл переговорів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter