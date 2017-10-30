Дослідники знайшли портрет Марії Стюарт: після страти художник намалював поверх неї дворянина

Портрет королеви Марії Стюарт виявили на виявили на нижніх шарах фарби під портретом шотландського дворянина Джона Мейтленда. Як повідомляє The Independent, знайти «заховану» картину дозволило рентгенографічне дослідження, передає Громадське.

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Портрет написаний Адріаном Вансоном, придворним портретистом короля Шотландії і майбутнього правителя Англії Якова I — сина Марії Стюарт, під час її ув’язнення в Англії. На думку мистецтвознавців, художник почав роботу над полотном влітку 1586 року. Однак восени того ж року Марія Стюарт постала перед судом. В руки Єлизавети I потрапили листи Марії, в яких вона підтримувала ідею змови проти правлячої королеви.

У лютому 1587 року Марію Стюарт було страчено. Дослідники вважають, що через це художник припинив роботу над картиною. За даними рентгенографії, Вансон практично завершив роботу над обличчям, шиєю і головним убором королеви. Обриси тіла і рук були закінчені лише частково. На портреті немає прикрас, єдиним аксесуаром Марії служить невелика вуаль.

Створюючи портрет Джона Мейтленда в 1589 році, митець не перекрив нижнє зображення повністю. Частина чорної сукні Марії стала верхнім одягом дворянина. Практично без змін залишилася і права рука королеви. За словами реставратора Керолайн Рей, яка виявила нижній портрет, ці особливості пояснюють деяку «незручність» зображення Мейтленда.

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