Мадрид висунув звинувачення Пучдемону

Генпрокуратура Іспанії висунула звинувачення проти колишнього глави регіональної адміністрації Каталонії Карлеса Пучдемона та інших членів розпущеного Мадридом регіональних адміністрації й парламенту Каталонії, як пише DW.

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Лідерів сепаратистського руху звинувачують у заколоті, підбурюванні до заколоту, повстанні проти державної влади і зловживанні бюджетними коштами. Про це повідомив генеральний прокурор Хосе Мануель Маса у понеділок, 30 жовтня, в Мадриді. Він закликав суд викликати обвинувачених для дачі свідчень.

За підготовку заколоту іспанське законодавство передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 30 років.

Як повідомляв УНІАН, Каталонський парламент у п'ятницю, 27 жовтня, проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність від Іспанії. За таке рішення проголосували 72 депутати, проти - 10, двоє утрималися.

Сенат Іспанії схвалив план уряду щодо введення прямого управління над Каталонією відразу ж після того, як парламент цього регіону проголосував за незалежність від Іспанії.