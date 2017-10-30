Пучдемон після звинувачень у заколоті прямує до Брюсселя на зустріч із адвокатами – ЗМІ

Колишній глава Каталонії Карлес Пучдемон перебуває на шляху до Брюсселя, де зустрінеться із адвокатами.

Про це з посиланням на бельгійську телекомпанію VRT повідомляє Reuters.

"Карлес Пучдемон майже напевно їде до Брюсселя і, як кажуть, знаходиться в дорозі", – йдеться в повідомленні на сайті VRT. – Пучдемон зустрінеться з адвокатами та політичними представниками".

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Як повідомляв УНІАН генпрокуратура Іспанії висунула звинувачення проти колишнього глави регіональної адміністрації Каталонії Карлеса Пучдемона та інших членів розпущеної Мадридом місцевої адміністрації й парламенту Каталонії.

Лідерів сепаратистського руху звинувачують у заколоті, підбурюванні до заколоту, повстанні проти державної влади і зловживанні бюджетними коштами.

Каталонський парламент у п'ятницю, 27 жовтня, проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність від Іспанії. За таке рішення проголосували 72 депутати, проти - 10, двоє утрималися.

Сенат Іспанії схвалив план уряду щодо введення прямого управління над Каталонією відразу ж після того, як парламент цього регіону проголосував за незалежність від Іспанії.