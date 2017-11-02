Джаред Лето відмовився грати роль засновника Playboy через секс-скандал з режисером

Актор Джаред Лето відмовився виконувати роль засновника Playboy Х'ю Хефнера в картині режисера Бретта Ретнера. Про це представник актора повідомив виданню Deadline.

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Лето, за словами його агента, "ніколи не був і не буде залучений до створення фільму режисера Бретта Ретнера про Х'ю Хефнера, також він не буде зніматися в інших проектах режисера".

Компанія Playboy Enterprises призупинила розробку байопіка, присвяченого Хефнеру.

"Ми глибоко стурбовані звинуваченнями проти Бретта Ретнера. Ми вважаємо це абсолютно неприйнятним. У зв'язку з цим відкладаємо подальшу розробку наших спільних з RatPac Entertainment проектів до тих пір, поки не ознайомимося з усіма нюансами ситуації", – прокоментували Deadline ситуацію в Playboy Enterprises.

Ретнер заявляв, що Лето, дізнавшись про майбутній фільм, сам запропонував себе на роль Хефнера.