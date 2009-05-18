Москва модернізуватиме ГТС України, якщо Тимошенко перегляне вартість?

Росія готова брати участь і частково фінансувати модернізацію газотранспортної системи України, заявив міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО, передає РІА "Новости".

"Ми готові частково фінансувати таку діяльність", - сказав С.ШМАТКО, відповідаючи на запитання про можливу участь у модернізації ГТС України.

За його словами, Росія оцінює вартість повної модернізації української газотранспортної системи приблизно в 10-12 млрд. євро.

"Я чув від українського прем`єра оцінку в 5-6 мільярдів євро. За нашими оцінками, ця сума має бути вдвічі більшою", - сказав С.ШМАТКО.

Також він зазначив, що Росія не приєднуватиметься до декларації України і Євросоюзу щодо модернізації української ГТС.

"Це двосторонній документ, ми не бачимо сенсу приєднуватися", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня ц.р. у Брюсселі український уряд, Єврокомісія, Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк і Світовий банк підписали Спільну декларацію про модернізацію ГТС України.

Кабінет міністрів України доручив Мінпаливенерго і НАК «Нафтогаз України» до кінця 2009 року затвердити техніко-економічні обгрунтування та уточнені кошториси для реалізації інвестиційних проектів з модернізації ГТС України.