Десятки тисяч каталонців вийшли на акцію проти арешту екс-міністрів (фото)

<img data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2017_11/1509715827-6970-lyudi-trimayut-baneri-z-napisom-svobodu-politichnim-vyaznyam.jpg?0.19032278397048308" src="https://images.unian.net/photos/2017_11/1509715827-6970-lyudi-trimayut-baneri-z-napisom-svobodu-politichnim-vyaznyam.jpg?0.19032278397048308" alt="Люди тримають банери з написом: " Свободу="" політичним="" в'язням"="" reuters"="" title="Люди тримають банери з написом: ">

У Барселоні увечері в четвер, 2 листопада, десятки тисяч людей прийшли до будівлі регіонального парламенту, вимагаючи звільнення заарештованих в четвер колишніх каталонських міністрів.

Як передає DW.com, Поліція оцінила кількість учасників у 20 тисяч осіб. Свій протест проти ув'язнення екс-міністрів висловила також мерка Барселони Ада Колау, яка назвала арешти проявом "авторитаризму" і "жагою помсти". Великі акції протесту відбулися також у Жироні та Таррагоні.

Читайте такожКонституційний суд Іспанії анулював закони, які сприяли проведенню референдуму про незалежність Каталонії

Засудив арешт колишніх міністрів і футбольний клуб "Барселона", який заявив про солідарність із ув'язненими та їхніми родинами. "За виняткової нинішньої ситуації ФК "Барселона" закликає до стриманості і підтверджує свою відданість свободі і демократичним принципам задля уможливлення побудови мостів, щоб владнати конфлікт за допомогою консенсусу, мирним і політичним шляхом", - йдеться в заяві клубу, оприлюдненій на його сайті.

Відсторонений лідер Каталонії Карлес Пучдемон, який перебуває в Брюсселі, прокоментував арешт дев'ятьох колишніх міністрів уряду Каталонії, назвавши рішення судді Кармен Ламели "великою помилкою".

У відповідь на запитання, чи Пучдемон здасться правоохоронцям у разі видачі ордеру, адвокат відстороненого лідера Каталонії Пауль Бекерт заявив агентству Associated Press: "Звісно, інакше поліція прийде за ним".