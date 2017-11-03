Десятки тисяч каталонців вийшли на акцію проти арешту екс-міністрів (фото)
Відсторонений лідер Каталонії Карлес Пучдемон, який перебуває в Брюсселі, назвав арешти "великою помилкою".
У Барселоні увечері в четвер, 2 листопада, десятки тисяч людей прийшли до будівлі регіонального парламенту, вимагаючи звільнення заарештованих в четвер колишніх каталонських міністрів.
Як передає DW.com, Поліція оцінила кількість учасників у 20 тисяч осіб. Свій протест проти ув'язнення екс-міністрів висловила також мерка Барселони Ада Колау, яка назвала арешти проявом "авторитаризму" і "жагою помсти". Великі акції протесту відбулися також у Жироні та Таррагоні.
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Засудив арешт колишніх міністрів і футбольний клуб "Барселона", який заявив про солідарність із ув'язненими та їхніми родинами. "За виняткової нинішньої ситуації ФК "Барселона" закликає до стриманості і підтверджує свою відданість свободі і демократичним принципам задля уможливлення побудови мостів, щоб владнати конфлікт за допомогою консенсусу, мирним і політичним шляхом", - йдеться в заяві клубу, оприлюдненій на його сайті.
Відсторонений лідер Каталонії Карлес Пучдемон, який перебуває в Брюсселі, прокоментував арешт дев'ятьох колишніх міністрів уряду Каталонії, назвавши рішення судді Кармен Ламели "великою помилкою".
У відповідь на запитання, чи Пучдемон здасться правоохоронцям у разі видачі ордеру, адвокат відстороненого лідера Каталонії Пауль Бекерт заявив агентству Associated Press: "Звісно, інакше поліція прийде за ним".