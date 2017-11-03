У Кремлі прокоментували можливість зустрічі Путіна і Трампа у В'єтнамі

21:07, 03 листопада 2017
Світ
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У Кремлі не виключають можливості проведення зустрічі Путіна з Трампом у В'єтнамі.

Ілюстрація / REUTERS

Можлива зустріч між президентом Росії Володимиром Путіним і американським лідером Дональдом Трампом на саміті АТЕС у В'єтнамі зараз узгоджується, повідомив Кремль в п'ятницю, передає Reuters.

“Ми не виключаємо можливості проведення такої зустрічі, дійсно, вона зараз узгоджується. І як тільки проясняться в результаті взаємного узгодження всі деталі, ми поінформуємо вас", - сказав прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

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"Будь-який контакт президентів Росії і США, важливість такого контакту і значимість для всіх міжнародних справ важко переоцінити", - додав він.

Білий дім у кінці жовтня повідомив, що Трамп, можливо, зустрінеться з Путіним під час саміту АТЕС у В'єтнамі, однак домовленості поки немає.

Саміт АТЕС пройде у в'єтнамському Данангу 10-11 листопада.

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Теги: #зустріч Трампа і Путіна#саміт АТЕС