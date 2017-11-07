Могли бути згвалтовані і вбиті: біля берегів Італії знайшли тіла 26 жінок (фото, відео)

Італійські слідчі органи почали розслідування смерті 26 нігерійських жінок, в основному підлітків, чиї тіла були виявлені в Середземному морі. Про це повідомляє "Русская служба ВВС".

Імовірно, загиблі жінки могли бути згвалтовані і вбиті при спробі перетнути море і дістатися до Європи.

У портовому місті Салерно по цій справі вже затримано п'ять мігрантів. Раніше туди прибуло іспанське військове судно "Кантабрія" з 375 мігрантами, врятованими в морі.

Italian authorities are investigating after 26 teenage girls' bodies were відновлені from the Mediterranean Sea https://t.co/eFqZQCJUiQpic.twitter.com/pjX4wjXQ7U — CNN International (@cnni) November 7, 2017

The bodies of 26 Nigerian girls have been відновлені from migrant boats https://t.co/1FyfSM1qjopic.twitter.com/n5NF2LHU7l — OkayAfrica (@okayafrica) November 6, 2017

Більшість загиблих жінок перебували на надувному човні, на якому було ще 64 людини.

Як повідомляють італійські ЗМІ, тіла жінок містяться в морозильній камері корабля. Більшості з них було від 14 до 18 років.

За інформацією газети La Repubblica, основна частина врятованих мігрантів - вихідці з країн Північної Африки: Нігерії, Сенегалу, Гани, Гамбії та Судану.

Серед тих, кого вдалося врятувати - 90 жінок (8 з них вагітні) та 52 дитини. Також на борту було кілька громадян Лівії.

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За даними італійської правозахисної організації "Abbraccio", контрабандисти вимагають з кожного мігранта близько 6 тис. доларів за можливість дістатися до Італії, 4 тис. з яких йде на доставку їх до Лівії.

Багато мігрантів повідомляли про випадки насильства і тортур.

Раніше стало відомо, що в США в холодильній камері вантажівки виявили 60 мігрантів.