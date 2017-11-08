НАТО посилить захист морських шляхів та мобільність військ в Європі - Столтенберг
Здатність НАТО переміщувати війська є ключовою задля стримування та колективної оборони.
НАТО має намір створити два нові командування, щоб покращити спротив загрозі, що надходить від Росії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу в Брюсселі, повідомляє Голос Америки з посиланням на АР.
Командування опікуватиметься захистом основних судноплавних шляхів в Атлантиці задля "покращення сполучення між Північною Америкою та Європою", а також логістикою в Європі", - заявив Столтенберг.
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Командну структуру НАТО, було зменшено протягом останніх років з метою скорочення витрат та посилення ефективності. Наприкінці «холодної війни», альянс мав 22 000 штатного складу в 32 командуваннях, однак зараз він має лише 7 000 осіб в семи структурах. Ця структура є "хребтом альянсу", однак, вона потребує оновлення, переконаний Столтенберг.
Покращення пересування військ та устаткування в середині Європи є відповіддю на занепокоєння стосовно здатності НАТО достатньо швидко пересувати персонал та устаткування територією Європи, яке висловлювали країни на сході НАТО, особливо після анексії Криму Росією в 2014 році.
"Наша здатність переміщувати війська є ключовою задля стримування та колективної оборони", - наголосив Столтенберг.
"Йдеться не тільки про командування, - заявив Столтенберг, - ми також маємо забезпечити, щоб дороги та мости були достатньо міцні, щоб ними могли пересуватись наші найбільші машини, а залізниці обладнані для швидкого розгортання танків та важкого устаткування".