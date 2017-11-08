НАТО посилить захист морських шляхів та мобільність військ в Європі - Столтенберг

НАТО має намір створити два нові командування, щоб покращити спротив загрозі, що надходить від Росії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу в Брюсселі, повідомляє Голос Америки з посиланням на АР.

Командування опікуватиметься захистом основних судноплавних шляхів в Атлантиці задля "покращення сполучення між Північною Америкою та Європою", а також логістикою в Європі", - заявив Столтенберг.

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Командну структуру НАТО, було зменшено протягом останніх років з метою скорочення витрат та посилення ефективності. Наприкінці «холодної війни», альянс мав 22 000 штатного складу в 32 командуваннях, однак зараз він має лише 7 000 осіб в семи структурах. Ця структура є "хребтом альянсу", однак, вона потребує оновлення, переконаний Столтенберг.

Покращення пересування військ та устаткування в середині Європи є відповіддю на занепокоєння стосовно здатності НАТО достатньо швидко пересувати персонал та устаткування територією Європи, яке висловлювали країни на сході НАТО, особливо після анексії Криму Росією в 2014 році.

"Наша здатність переміщувати війська є ключовою задля стримування та колективної оборони", - наголосив Столтенберг.

"Йдеться не тільки про командування, - заявив Столтенберг, - ми також маємо забезпечити, щоб дороги та мости були достатньо міцні, щоб ними могли пересуватись наші найбільші машини, а залізниці обладнані для швидкого розгортання танків та важкого устаткування".