Надання зброї для України могли виключити з програми республіканців на догоду Росії - ЗМІ

У США розслідують, чи причетні офіційні особи кампанії Дональда Трампа до виключення з політичної платформи Республіканської партії питання про надання Україні летальної зброї. Про це з посиланням на джерела пише Politico, передає УП.

Конгрес опитав колишніх помічників і радників Трампа, в тому числі члена Комітету національної безпеки США Дж. Д. Гордона, про прагнення кампанії виключити з політичної платформи Республіканської партії вимогу дати зброю Україні.

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Люди, які займалися створенням платформи, також очікують інтересу до питання з боку команди спеціального радника ФБР Роберта Мюллера.

Припускається, що в ході створення політичної платформи партії, команда Трампа намагалася зробити її більш дружньою до Росії, тому що пункт, проти якого вони боролися, схвалив би відправку зброї Україні.

Багато провідних республіканців підтримували цю ідею, тому суперечка в ході створення платформи стала несподіванкою.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2016 року видання The Washington Post повідомило, що на вимогу представників тоді ще претендента на висунення в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа з офіційної програми партії виключено надання Україні летального озброєння. Представники виборчої кампанії Трампа організували низку заходів, щоб пересвідчитися, що майбутній кандидат у президенти США не братиме на себе обов'язків щодо надання Україні озброєння.

Тоді зазначалося, що такі зміни суперечать поглядам майже усіх лідерів Республіканської партії із зовнішньої політики у Вашингтоні. Проте, запропоновані зміни бути проголосовані та внесені у програму Республіканської партії, хоч і у дещо пом'якшеній формі.