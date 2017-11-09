Саудівські мільярдери шукають шляхи виводу своїх активів з країни - ЗМІ

Деякі мільярдери і мільйонери з Саудівської Аравії шукають способи виведення своїх активів як з королівства, так і з інших країн Перської затоки, повідомляє Bloomberg з посиланням відразу на шість джерел, знайомих з ситуацією, передає kommersant.ru.

Читайте такожВлада Саудівської Аравії конфіскує у корупціонерів до $800 млрдЗа інформацією агентства, підприємці побоюються, що їх кошти можуть бути заморожені. Хто конкретно розглядає можливість відходу з саудівських ринків, джерела не уточнюють, відзначаючи необхідність зберігати імена бізнесменів в таємниці.

Зміни, які відбуваються в політичному та економічному житті Саудівській Аравії стали наймасштабнішими за всю історію королівства. В країні розгорнута антикорупційна кампанія, в рамках якої арештовано 11 представників правлячої династії, а також більше десятка високопоставлених чиновників і підприємців.

Однією з причин кампанії могла стати позиція наслідного принца Мухаммеда бен Сальмана, який хоче знизити залежність королівства від цін на нафту.