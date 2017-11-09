Аналітики розповіли про тактику "російських тролів" під час передвиборної гонки в США

Користувачі Twitter, яких соціальна мережа заблокувала через підозри в спробах вплинути на результат передвиборної кампанії в США, намагалися відвернути увагу від скандалів за участю Дональда Трампа і перенаправити критику на кампанію Хілларі Клінтон, передає РБК з посиланням на агентство Associated Press (AP).

«Аналіз AP демонструє очевидну стратегію російського кібер-втручання: швидко реагувати, спотворювати повідомлення і відволікати увагу від будь-яких негативних новин про Трампа», — йдеться в статті.

Наприклад, у жовтні 2016 року з двох «російських» акаунтів (SpecialAffair і ScreamyMonkey), зареєстрованих з різницею в три дні в 2014 році, одночасно були відправлені повідомлення про витік документів Демократичної партії, які опублікував Wikileaks.

AP також вказує, що «російські тролі» охоче підхопили тему поганого здоров'я Хілларі Клінтон.

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У 2016 році, під час траурної церемонії в пам'ять про жертви теракту 11 вересня, вона відчула себе погано і була змушена покинути захід. Після цього її представник повідомив, що Клінтон діагностували пневмонію і призначили лікування антибіотиками.

15 вересня вона повернулася до своєї виборчої кампанії і звернулася до виборців під композицію «I Feel Good» Джеймса Брауна. Користувач Twitter Pamela_Moore13 зазначив, що Браун помер від пневмонії, і цю тему підхопили мінімум 11 користувачів «язаних з Росією акаунтів», відзначає агентство.

Інша історія пов'язана з Трампом вже безпосередньо. Через кілька годин після того, як The Washington Post опублікувала відеоролик, на якому Трамп, не соромлячись грубощів, розповів телеведучому Біллі Бушу про те, як він звертається з такими йому жінками, з аккаунта America_1st (25 тис. абонентів) був відправлений твіт, який перекладав увагу на Хілларі Клінтон. «Знову мейнстрімні ЗМІ говорять про це нам відео з Біллі Бушем. Може, їм нагадати, як Хілларі захищала ґвалтівника і сміялася над його жертвою?» — цитує повідомлення агентство.

«Російські тролі» експлуатували та інші гострі теми, зокрема, тему расової дискримінації. Вони поширювали відео, в якому чорношкірий пастор пояснює, чому потрібно голосувати за Трампа та ін.

Twitter заблокував «російські облікові записи», видаливши опубліковані з них твіти, однак «обмежена кількість» таких повідомлень було отримано «шляхом зіставлення облікових записів з архівом [метаданих]», пояснює агентство. Всього AP проаналізував зміст 36 210 твітів, відправлених з майже чотирьохсот «язаних і Росією» акаунтів.

Соціальні мережі Facebook і Twitter в даний час співпрацюють з американськими спецсжбами і спеціальними комісіями конгресу США, які ведуть розслідування про втручання Росії у передвиборну кампанію 2016 року. У фокусі уваги — повідомлення користувачів в соцмережах, а також легальна купівля реклами на гострі для США теми расової рівності, носіння зброї, прав ЛГБТ і т. д.

Москва неодноразово заперечувала, що яким-небудь чином намагалася вплинути на результат президентських виборів.