Пожежа знищила найдревніший настінний малюнок у Перу (відео)

Унікальна фреска у стихії вогню. Полум'я знищило найдревніший настінний малюнок у Перу.

Як ідеться в сюжеті ТСН, вогонь охопив археологічний комплекс Вентаррон на північному заході країни. На його території розташований храм ще доколумбової цивілізації та старовинні фрески, віком понад дві тисячі років. Розкопки на цьому місці археологи розпочали десять років тому.

Причиною займання, найімовірніше, став суто людський фактор. Фермери палили зарослі цукрової тростини довкола комплексу й полум’я швидко перекинулося на дерев’яні покриття стародавньої споруди.