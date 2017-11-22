Названа найбільш високооплачувана модель за версією Forbes

Журнал Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних топ-моделей. Його очолила 22-річна американка Кендалл Дженнер, яка заробила $22 млн з 1 червня 2016 року по 1 червня 2017 року.

Читайте такожForbes назвав найвпливовішу жінку світуВона відтіснила на друге місце 37-річну бразильську модель Жизель Бюндхен ($17,5 млн), яка очолювала рейтинг останні 15 років.

Третє місце посіла 31-річна американка Кріссі Тейген ($13,5 млн.), вона вперше опинилася в рейтингу. На четвертій позиції опинилася 36-річна бразильська модель Адріана Ліма ($10,5 млн). П'яте місце поділили американка Джіджі Хадід і британська модель Роузі Хантінгтон-Уайтлі ($9,5 млн у обох).

У топ-10 також увійшли американська модель Карлі Клосс ($9 млн), китаянка Лю Вень ($6,5 млн) і американки Белла Хадід ($6 млн) і Ешлі Грем ($5,5 млн).

Загальна сума, яку заробили десять найбільш високооплачуваних топ-моделей, склала майже $110 млн.