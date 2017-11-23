Чи справді завершилася "сирійська авантюра" Путіна

У Сирії завершується активна фаза бойових дій. Завершується вона розгромом «Ісламської держави». І якщо сьогодні у Сирії виникають бойові дії, то спорадично, час від часу. Скажімо, нещодавно бої спостерігали на півночі Алеппо. Але наявні угоди про зону безпеки в цілому виконуються.

Тому можна говорити про те, що активна фаза бойових дій у Сирії завершена.

Чи означає це, що закінчилася війна? В цілому — так. Але ключовим питанням сьогодні є мир і майбутнє. А з цим доволі складна ситуація як для опозиції, яка не виграла цієї війни, так і для Башара Асада, який також не є остаточним переможцем.

Ключове питання для всіх — доля Башара Асада, чи залишиться він при владі

Існують два майданчики, на яких ведуться переговори щодо ситуації в Сирії: женевський майданчик і майданчик у Астані (Казахстан). Також відбуваються переговори трьох лідерів — турків, іранців і росіян, які проходять у Сочі, і направлені вони на те, щоб домовитися про алгоритм існування Сирії після війни. Ключове питання для всіх — доля Башара Асада, чи залишиться він при владі. Так от, навіть на рівні переговорів цих трьох учасників залишаються серйозні суперечки. Наприклад, Туреччина доволі прохолодно ставиться до ідеї, щоб Башар Асад залишився при владі і надалі. Хоча, зрозуміло, що Анкара прислуховується до тієї частини сирійської опозиції, яка так чи інакше афілійована з Туреччиною.

Паралельно з цим відбуваються переговори і узгодження позицій у Саудівській Аравії. Адже частина сирійської опозиції прислуховується до позиції Саудівської Аравії, і вони готуються до женевських перемовин.

Що стосується Росії… Путін, заявляючи про те, що вони перемогли у Сирії, виконує свою обіцянку, яку він дав перед початком активної фази, перед включенням Росії у події в Сирії — мовляв, вони одразу й вийдуть звідти з перемогою. Всі заяви російського лідера про те, що Росія виведе війська, що завершилася військова операція в Сирії, означають лише те, що Путіну перед президентськими виборами в РФ потрібна якась перемога, здобуток, аби краще виглядати. Тому ці заяви спрямовані передусім на російське населення, на російського виборця.

Росія справді може вивести якісь підрозділи з Сирії. Частково. Тобто це не означатиме, що Росія забере з Сирії всі свої сили. Частину підрозділів Росія буде змушена замінити іншими. Та й ніхто не відміняв «приватних армій», які будуть продовжувати лишатися на території Сирії.

Що стосується Росії… Путін, заявляючи про те, що вони перемогли у Сирії, виконує свою обіцянку, яку він дав перед початком активної фази, перед включенням Росії у події в Сирії — мовляв, вони одразу й вийдуть звідти з перемогою

І, якщо говорити в цілому, то позиції Башара Асада не такі вже й сильні. Зрозуміло, що без Росії і Ірану ситуацію під своїм контролем він не втримає.

Що ж до слів Путіна про завершення операції, то можна сказати, що це просто була «фігура мови», така собі передвиборча риторика російського лідера. Як відомо, існує формула: можна виграти війну і програти мир. І, власне, всі ці дії і заяви спрямовані на те, щоб не програти мир.

Отже, ще зарано говорити про закінчення військової кампанії Росії в Сирії, зарано говорити про кінець війни. Бо попереду ще дуже складна річ — домовитися про майбутнє.

І поки що для України немає ризиків, пов’язаних із тим, що, забравши війська з Сирії, Росія почне нарощувати сили поблизу українських кордонів. Так, звісно, у Сирії росіяни дуже добре попрактикувалися у веденні війни. Зокрема, російська авіація отримала значний досвід ведення активних бойових дій. Саме тому Україні важливо багато уваги приділяти вдосконаленню системи протиповітряної оборони. Але загалом дії Росії в Сирії не мають прямого впливу на ситуацію, яка склалася у нас.

Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних відносин