Джеймс Кемерон зізнався, що хотів вдарити Вайнштейна під час вручення "Оскара" за "Титанік"

Режисер Джеймс Кемерон розповів про невдалу бійку з продюсером Харві Вайнштейном на церемонії вручення премії «Оскар», повідомляє Vanity Fair.

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Відповідаючи на питання, що він пам'ятає про вечір, коли «Титанік» став тріумфатором «Оскара», постановник сказав: «Пам'ятаю, як ледь не побився з Харві Вайнштейном і як мало не вдарив його моїм «Оскаром».

За словами Кемерона, інцидент стався в партері. «Почала грати музика, щоб всі розсілися по місцях. Люди навколо говорили: «Не тут, не тут». Як ніби було нормальним побитися на парковці, знаєте, але ненормальним, коли грала музика і вони виходили у прямий ефір», – повідомив режисер.

Як пояснив Кемерон, історія довга, вона пов'язана з невдалим досвідом роботи режисера Гільєрмо Дель Торо і компанії Miramax Вайнштейна над фільмом «Мутанти». За словами Кемерона, Вайнштейн привітав його, а він, зі свого боку, висловився про ситуацію зі своїм другом Дель Торо.

Раніше повідомлялося, що актриса Ума Турман привітала з Днем подяки всіх, крім продюсера Харві Вайнштейна, викритого в сексуальних домаганнях.