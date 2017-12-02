Служба порятунку Фінляндії почала приймати запити по SMS

У Фінляндії служба порятунку буде реагувати на відправлені SMS з запитами про допомогу. Як уточнили в самій службі, це створено для тих, хто не може говорити чи чути, передає kommersant.ru. До відправки текстового повідомлення необхідно зареєструватися на сайті та пройти верифікацію.

Читайте такожФінляндія посилила захист від путінських "зелених чоловічків" - ЗМІСервіс доступний з 1 грудня.

Для швидкого реагування на запит користувач повинен вказати в повідомленні всю необхідну інформацію максимально докладно, щоб оператору не потрібно було уточнювати дані. У службі зазначили, що зареєструватися на сайті може будь-хто, але просить жителів Фінляндії відправляти SMS тільки якщо дзвінок неможливий.