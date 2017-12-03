Північна Корея заявляє, що Трамп "благає про ядерну війну"
Напередодні спільних американських і південнокорейських військових навчань МЗС КНДР зробило заяву, в якій назвало Дональда Трампа "демоном" та "порушником глобального миру" і пригрозило ядерною війною.
Представник МЗС Північної Кореї заявив, що президент США Дональд Трамп і його адміністрація "благають про ядерну війну", повідомляє Европейская правда.
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Трамп "організовує надзвичайно небезпечну ядерну авантюру на Корейському півострові", - ідеться у письмовій заяві представника міністерства, який також називає Трампа "ядерним демоном" і "порушником глобального миру".
МЗС КНДР озвучило свої коментарі напередодні спільних американських і південнокорейських військових навчань, які мають початися в понеділок.
Очікується, що в тренуванні під назвою Vigilant Ace візьмуть участь близько 12 тисяч військовослужбовців США і 230 літаків.
Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп повернув Північну Корею до списку держав-спонсорів терроризму. КНДР була виключена з цього списку в 2008 році.
Остання заява Пхеньяну надійшла через кілька днів після того, як Північна Корея провела випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети.