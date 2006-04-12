Жириновський пропонує Путіну за допомогою Януковича забрати частину України

Лідер фракції ЛДПР у російській Держдумі Володимир Жириновський здійснив «вербальну анексію» Білорусі Росією. Це відбулося на зустрічі в Кремлі президента Росії з лідерами думських фракцій, де серед інших обговорювалася й білоруська тема. Жириновський оголосив позицію своєї партії: «Ми проти Конституційного акту і виборів до парламенту Союзної держави. Це зайва витрата грошей. Білорусь має стати восьмим федеральним округом Росії, назвемо його Мінським. Хай повноважним представником в цьому окрузі буде білорус, а не росіянин».

Аналогічно Жириновський хоче приєднати до Росії і частину України: «Якщо Януковичу вдасться здійснити федеральну реформу, станеться розпад України і входження її південних і східних регіонів до РФ. Тоді у Росії з`являться Одеський, Харківський, Дніпропетровський і Луганський округи».

З одного боку, Жириновський неодноразово вже робив різні скандальні заяви, і ці пасажі щодо України й Білорусі можна вважати черговим його словесним перформансом.

А з іншого боку, це каже не просто російський політик, а віце-спікер Держдуми.

"Обком" з посиланням на "Белорусские новости"