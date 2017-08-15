Король Норвегії у 80 років бере участь у чемпіонаті світу з вітрильного спорту

Король Норвегії Харальд V, який у лютому цього року відсвяткував 80-річчя, бере участь у чемпіонаті світу з вітрильного спорту у 8-метровому R-класі (8mR), передає ТАСС.

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Незважаючи на вік королівської гоночної яхти "Сіра" і її вінценосного шкіпера, вони - небезпечні суперники для молодших учасників і сучасних яхт.

За підсумками трьох з десяти запланованих регат екіпаж короля посідає 6-е місце серед 28 учасників турніру. Цього року чемпіонат, який триватиме до 20 серпня, проходить біля берегів норвезького острова Ханкьо, де розташована одна із заміських резиденцій королівської родини.

Цікаво, що чемпіонат світу 1983 року, який також приймала Норвегія, був приурочений до 80-річчя батька Харальда V - короля Улафа V (1903-1991), який тоді також брав участь у регатах на борту "Сіри". Яхта була збудована у 1938 році норвезьким конструктором Юханом Анкером для Улафа, який тоді був ще кронпринцем. Вона і її копії, що належать до однойменного підкласу, досі вважаються одними з найдосконаліших класичних "восьмиметрівок".

Як і його батько, Харальд V став завзятим яхтсменом ще в юності. Він неодноразово брав участь у престижних міжнародних турнірах, і в 1987 році разом зі своїм екіпажем виграв чемпіонат світу в класі яхт-однотонників, а в 2005 завоював титул чемпіона Європи в тому ж класі. До того, як зійти на норвезький престол, він тричі брав участь в Олімпійських іграх у складі збірних скандинавського королівства - в 1964,1968 і 1972 роках. Найуспішнішою для нього була мюнхенська Олімпіада, на якій його екіпаж посів 8-е місце у 5,5-метровому R-класі.

Олімпійська кар'єра батька нинішнього норвезького монарха була значно успішнішою. Кронпринц Улаф завоював золото Олімпійських ігор 1928 року в Амстердамі в класі 6-метрових яхт. Рульовим у нього тоді був той самий Юхан Анкер - вже досвідчений олімпієць і володар золота Стокгольма-1912 створював яхти власної конструкції, які користувалися феноменальним успіхом не тільки у норвезької, але й у європейської аристократії в цілому.

"Восьмиметрівки", до яких належить створена Анкером "Сіра", довго вважалися яхтами для багатіїв. З 20-х років минулого століття такі яхти - настільки ж швидкі, як і красиві, - купували собі Ротшильди, Сіменси і Круппи, а також члени королівських будинків Іспанії, Норвегії та Швеції. До початку Другої світової війни це був найпрестижніший у світі клас гоночних яхт, проте після Олімпійських ігор 1936 року в Берліні він більше не включався до програми Олімпіад.