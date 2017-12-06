Екіпаж підводного човна "Сан-Хуан" зробив вісім дзвінків перед зникненням - ЗМІ

Незадовго до зникнення аргентинської підводного човна «Сан-Хуан» члени екіпажу здійснили вісім дзвінків на військово-морську базу в Мар-дель-Плата. Про це повідомляє TN.

«Під час перших дзвінків командир підрозділу повідомив про несправності, коротке замикання і початок пожежі — із димом, але без вогню», — сказав представник ВМС Аргентини Енріке Бальбі.

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Він додав, що екіпаж після цього передав інформацію в письмовому вигляді для «уникнення спотворення фактів».

При цьому, за словами Бальбі, екіпаж підводного човна просив про зміну курсу, щоб «скоротити кількість днів у морі».

Раніше повідомлялося, щовибух в зоні зникнення корабля «Сан-Хуан» був сильнішим за 100 кг в тротиловому еквіваленті.

Підводний човен «Сан-Хуан», на борту якого знаходилися 44 людини, перестав виходити на зв'язок 15 листопада.