Відставка на тлі секс-скандалу: найстаріший член Конгресу США пішов на пенсію у 88 років (відео)
12:16, 06 грудня 2017Світ
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Коньєрс представляв штат Мічіган в нижній палаті Конгресу понад півстоліття - з 1965 року.
Своє рішення найстаріший член палати представників пояснив станом здоров'я.
Коньєрс представляв штат Мічіган в нижній палаті Конгресу понад півстоліття - з 1965 року.
Наприкінці листопада він залишив посаду в юридичному комітеті після того, як відразу кілька колишніх підлеглих звинуватили його в сексуальних домаганнях.
Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони Великобританії Майкл Феллон подав у відставку після звинувачень у сексуальних домаганнях.
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