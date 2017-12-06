Відставка на тлі секс-скандалу: найстаріший член Конгресу США пішов на пенсію у 88 років (відео)

12:16, 06 грудня 2017
Світ
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Коньєрс представляв штат Мічіган в нижній палаті Конгресу понад півстоліття - з 1965 року.

Своє рішення найстаріший член палати представників пояснив станом здоров'я.

Коньєрс представляв штат Мічіган в нижній палаті Конгресу понад півстоліття - з 1965 року.

Наприкінці листопада він залишив посаду в юридичному комітеті після того, як відразу кілька колишніх підлеглих звинуватили його в сексуальних домаганнях.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони Великобританії Майкл Феллон подав у відставку після звинувачень у сексуальних домаганнях.

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Теги: #домагання в США#Конгресс США секс-скандал