У Росії не зміг нормально приземлитися літак з міністром транспорту Латвії (відео)

На борту літака авіакомпанії AirBaltic, який викотився за межі злітно-посадкової смуги при посадці у Шереметьєво, перебував міністр транспорту Латвії Улдіс Аугуліс. Про це повідомив глава Міністерства транспорту Росії Максим Соколов, передає РБК.

A post shared by Сергій Самойлов (@03_sergey) on Dec 6, 2017 о 5:57am PST

«Я уважно стежу [за ситуацією в Шереметьєво]. Тим більше що на борту цього літака прилетів сюди на «Транспортний тиждень» наш латвійський колега — міністр транспорту Латвії [Улдіс Аугуліс]», — сказав Соколов журналістам.

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Інцидент із літаком AirBaltiс, який прилетів із Риги, стався близько 16:00 мск. Після цього в Шереметьєво закрили одну з ВПП.

У результаті ніхто не постраждав, усіх пасажирів висадили з літака і доставили у термінал аеропорту. Літак не отримав видимих пошкоджень, уточнили в AirBaltic.

Причиною події стали сильний вітер та слизька руліжна доріжка в аеропорту, заявила авіакомпанія. Відправку і прийом рейсів ускладнює снігопад.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні візит короля Саудівської Аравії в Росії почався з конфузу - в московському аеропорту зламався трап-ескалатор, по якому король спускався з літака.