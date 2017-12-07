Вісім членів Радбезу ООН вимагають скликати засідання по Єрусалиму

Вісім із 15 членів Ради Безпеки ООН зажадали провести в п'ятницю, 8 грудня, засідання за рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Як повідомляє Reuters, про проведення засідання попросили Франція, Болівія, Єгипет, Італія, Сенегал, Швеція, Великобританія і Уругвай.

За словами заступника постпреда Швеції в ООН Карла Скау, "ООН дала Єрусалиму спеціальний юридичний і політичний статус, і Рада Безпеки закликає міжнародне співтовариство поважати його".

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Скау нагадав про прийняту Радою Безпеки в грудні 2016 року резолюції, в якій говориться, що ООН не визнає результати війни 1967 року, в результаті якої Ізраїль анексував східну частину Єрусалима. В підтримку резолюції висловилися 14 країн, а США відмовилися від голосування. Палестина вважає Східний Єрусалим своєю столицею.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

При цьому він зазначив, що прийняте рішення не означає ослаблення прихильності США пошуку довгострокового миру в регіоні. Він також зазначив, що нинішній крок не пов'язаний з вирішенням спірних питань, зокрема, про кордони.