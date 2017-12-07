Рішення Трампа про Єрусалим: в Іраку американському послу вручили ноту протесту

Рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю розлютило навіть американського союзника в регіоні - Ірак. Офіційний Багдад викликав американського посла та вручив йому свій протест проти американського рішення, передає ZN.ua з посиланням на Reuters. Агентство нагадує, що Ірак залишається єдиною на Близькому Сході країною, у якій хороші відносини як з Вашингтоном, так і з Іраном.

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"Ми застерігаємо проти небезпечних наслідків цього рішення для стабільності в регіоні і світі. Адміністрація США повинна відкликати своє рішення для того, щоб зупинити небезпечну ескалацію, яка підживить екстремізм і створить сприятливі умови для тероризму", - йдеться в заяві уряду Іраку.

Іракський духовний лідер Аятолла Алі Аль-Сістані засудив рішення Вашингтона і закликав ісламське співтовариство об'єднатися і повернути собі Єрусалим.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що прийшов час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав всі країни визнати Єрусалим столицею цієї країни.

Високий представник Європейського Союзу з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могерини заявляє, що позиція ЄС незмінна - Єрусалим повинен бути столицею двох держав - Ізраїлю та Палестини.

Лідер руху ХАМАС Ісмаїл Ханія закликав до нової інтифади - повстання проти Ізраїлю. На Західному березі Йордану і в східній частині Єрусалиму закриті державні установи, магазини, школи і банки, тисячі палестинців вийшли на акцію протесту.

Вісім членів Радбезу ООН вимагають скликати засідання по Єрусалиму.