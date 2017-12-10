Ранок починається не з кави: ЗМІ дізналися розпорядок дня Трампа

Газета The New York Times дізналася від наближених осіб президента США Дональда Трампа його розпорядок дня.

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За інформацією видання, Трамп прокидається о 5.30 і починає день з перегляду телевізора. Спочатку він включає телеканал CNN, потім перемикає на шоу Fox&Friends на Fox News, іноді дивиться передачу Morning Joe. Всього ж, як зазначає газета, Трамп проводить біля телевізора від чотирьох до восьми годин на день.

Також наголошується, що прямо після пробудження президент США починає писати в твіттер. Іноді з самого ранку він прямо в піжамі йде в переговорну кімнату Білого дому, щоб підписати документи.