Прем'єр Ізраїлю закликав палестинців визнати статус Єрусалима

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинці "повинні зрозуміти і прийняти", що Єрусалим - столиця Ізраїлю; в цьому випадку, на його думку, може бути досягнутий мир.

За словами Нетаньяху, Єрусалим був столицею Ізраїлю протягом 3000 років і "ніколи не був столицею ніякого іншого народу", передає Бі-Бі-Сі.

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Він зробив цю заяву на тлі протестів в арабських і мусульманських країнах у зв'язку із заявою президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Виступаючи в Парижі після переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном, Нетаньяху назвав спроби заперечувати "тисячолітній зв'язок єврейського народу з Єрусалимом" абсурдом.

"Ви можете прочитати про це в одній хорошій книзі - вона називається Біблія, - сказав прем'єр-міністр. - Ви можете прочитати це і в інших книгах. Про це відомо з історії єврейських громад по всій діаспорі... Де ще може бути столиця Ізраїлю, як не в Єрусалимі?".

"Чим швидше палестинці приймуть це як реальність, тим швидше ми досягнемо світу", - сказав Біньямін Нетаньяху.

Раніше повідомлялось, що 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що прийшов час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. За його словами, він розпорядився почати підготовку до переїзду посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима.

У свою чергу Нетаньяху закликав усі країни визнати Єрусалим столицею цієї країни.

Водночас у Європейському Союзі та генсек ООН виступають за те, що Єрусалим повинен бути столицею двох держав - Ізраїлю та Палестини.

У МЗС України заявили, що виступають за дотримання норм міжнародного права в питанні про статус Єрусалима й закликали світове співтовариство до відновлення переговорного процесу з близькосхідного мирного врегулювання.