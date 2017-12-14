У Кремлі заявили, що конкурент Путіна на виборах "ще не дозрів"
11:20, 14 грудня 2017Світ
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У Кремлі не бачать конкурентів Путіну на майбутніх виборах.
Дмитро Пєсков / REUTERS
У Кремлі поки не бачать конкурентів для Володимира Путіна на майбутніх президентських виборах, хоча "є багато гідних людей". Про це заявив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, пишуть "РИА Новости".
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"Ми бачимо багато достойних людей, але ми не бачимо конкурентів. Все-таки, з моєї точки зору, поки ще не дозрів конкурент Путіна навіть близько", - заявив Пєсков.
Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Путін оголосив про участь у виборах президента Росії.
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