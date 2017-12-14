Росія може розмістити в Білорусі військові склади

14 листопада набула чинності угода між урядами Республіки Білорусь та Російської Федерації про спільне технічне забезпечення регіонального угруповання військ двох держав.

Як випливає з документа, технічне забезпечення регіонального угруповання військ здійснюється силами і засобами двох держав "в інтересах своїх національних частин регіонального угруповання військ, а за необхідності — в інтересах усіх військ, які входять до складу угруповання", передає Naviny.by.

В угоді також йдеться, що дообезпечення озброєнням і військовою технікою, іншими матеріальними засобами білоруської частини регіонального угруповання військ організується Міністерством оборони Російської Федерації в узгоджених обсягах за рахунок наявних запасів збройних сил РФ в період наростання військової загрози Союзній державі та у воєнний час.

У період "безпосередньої загрози агресії" запаси озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів, призначені для російської частини регіонального угруповання військ, можуть переміщатися на стаціонарну матеріально-технічну базу збройних сил Білорусі.

На думку експертів, наведені вище два положення і є ключовими у документі.

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Наскільки можна зрозуміти з контексту, дообезпечення білоруської частини регіонального угруповання військ озброєнням, військовою технікою та іншими матеріальної засобами за рахунок запасів Міноборони Росії буде проводитися при доведенні чисельності збройних сил Білорусі до штатів військового часу в період "наростання військової загрози" й початку війни.

Тоді втратять сенс положення Договору про обмеження звичайних озброєнь в Європі, якого, втім, Росія вже не дотримується.

Як показав досвід навчань "Захід", терміни перекидання важкого озброєння і бойової техніки залізницею з-під Ярославля (і навіть з-під Москви) на західні кордони союзної держави занадто великі за мірками сучасної війни.

Виходом є попереднє складування важкого озброєння й бойової техніки в Білорусі з подальшою доставкою туди повітрям необхідного персоналу.

Зазначається, що всупереч побоюванням окремих спостерігачів, місця складування на білоруській території військової техніки та озброєння, призначених для російських військ, не набудуть статусу військової бази і будуть перебувати під юрисдикцією Білорусі: просто так прийти і скористатися цими запасами в будь-який момент російські військові не зможуть.

"Теоретично вони могли б охороняти це майно. Але щодо цього існує низка обмежень. Зокрема, на термін перебування російських військових на білоруській території — максимум два місяці. Потім вони повинні відбути, а на їхнє місце можуть приїхати інші. Процедура дорога й марудна, і навряд чи вона буде використана. Швидше, складовану на білоруській території озброєння, бойову техніку і запаси іншого військового майна будуть охороняти білоруські військові або воєнізована охорона, підвідомча МВС", - вважають експерти.

Як повідомляв УНІАН, начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив в інтерв'ю Reuters, що Росія залишила частину військ на території Білорусі і вивела лише невелику частину контингенту. Він додав, що Росія вивела, у першу чергу з метою демонстрації виведення авіаційні частини, які повернулися на свої аеродроми, звідки їм на подолання відстані 300-400 км потрібно зовсім мало часу.