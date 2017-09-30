Росія заперечує, що після навчань "Захід-2017" залишила в Білорусі свої війська

Міністерство оборони Росії заперечує, що після навчань «Захід-2017» на території Білорусі залишилися російські війська. Представник відомства генерал-майор Ігор Конашенков стверджує, що всі підрозділи повернулися до пунктів постійної дислокації. Про це він заявив російським журналістам, передає радіо Свобода.

Читайте такожУкраїнські спостерігачі про "Захід-2017": війська РФ відпрацьовували наступальні дії«Що стосується підрозділів російських військ, які брали участь в спільних стратегічних навчаннях «Захід-2017», всі вони повернулися в пункти постійної дислокації», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив в інтерв'ю Reuters, що Росія залишила частину військ на території Білорусії і вивела лише невелику частину контингенту. Він додав, що Росія вивела, в першу чергу з метою демонстрації виведення, авіаційні частини, які повернулися на свої летовища, звідки їм на подолання відстані у 300–400 кілометрів потрібно зовсім мало часу.