Ердоган хоче відкрити посольство Туреччини у Східному Єрусалимі

Незабаром у населеному переважно палестинцями Східному Єрусалимі може відкритися посольство Туреччини. Відповідну заяву зробив у неділю, 17 грудня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на Reuters.

"День близько, (…) коли ми офіційно (…) відкриємо там наше посольство", - сказав турецький президент.

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У своїй промові Ердоган також піддав різкій критиці рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим єдиною столицею Ізраїлю та перенести туди посольство США. Раніше Ердоган вже звертався до країн світу з закликом визнати Східний Єрусалим столицею палестинців та саму Палестину як державу.

Нагадаємо, напередодні Єгипет представив на розгляд Ради Безпеки ООН проект резолюції Радбезу ООН, котра б засуджувала односторонні рішення щодо Єрусалиму, статус якого поки що остаточно не визначений міжнародним правом.

6 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про визнання Єрусалима єдиною столицею Ізраїлю та заявив про намір перенести до цього міста посольство США, що поки перебуває в Тель-Авіві. Рішення Вашингтона викликало хвилю обурення та осуду в арабському світі, а також спричинило сутички між палестинцями та ізраїльськими силовиками, внаслідок чого загинуло кілька людей.