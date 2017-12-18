Трампа назвали найменш популярним президентом США під час першого року правління - опитування

Згідно з оприлюдненими результатами опитування громадської думки, що його провели Associated Press-NORC, Дональд Трамп найменш популярний американський президент під час першого року правління.

Як передає Голос Америки, результати показують, що його правління схвалюють лише 32% опитаних громадян, причому 67% оцінюють негативно. Ці дані залишаються без змін від вересня, однак вони на 10% нижчі від березня.

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Інше опитування, проведене цього місяця AP-NORC, показує, що американці дуже песимістично оцінюють президента протягом першого року його правління.

Лише три із десяти сказали, що Сполучені Штати йдуть у правильному напрямку, тоді як 52 відсотки заявили, що в країні стає гірше з часу приходу Трампа до влади.

Сорок п’ять відсотків опитаних не вірять, що Трамп дотримується своїх обіцянок, зроблених під час виборчої кампанії, у порівнянні до тих, хто сказав навпаки.

Результати оприлюднено в час, коли президент готовий виконати важливу обіцянку виборчої кампанії – змінити податкову систему. Однак прийняття нової податкової системи буде лише першою законодавчою перемогою з контрольованим Республіканською партією Конгресом.

З другого боку, республіканські законодавці двічі цього року не змогли виконати погрози скасувати і замінити систему медичного страхування ObamaCare.