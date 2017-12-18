У Фінляндії розгорівся скандал через публікацію про центр стеження за армією РФ

Президент Фінляндії Саулі Нійністьо оголосив про порушення кримінальної справи через публікацію журналістського розслідування у газеті Helsingin Sanomat.

Як передає Радіо Свобода, у матеріалі під назвою "Секретне місце Фінляндії", опублікованому 16 грудня, розповідається про центр радіоелектронної розвідки міністерства оборони Фінляндії, що розташований в місті Тіккакоскі.

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Цей центр займається моніторингом пересування російських збройних сил, принаймні на території колишнього Ленінградського військового округу. Крім того, раніше тут вивчалася можливість встановити системи стеження за російським газопроводом "Північний потік", йдеться в публікації.

Про порушення кримінальної справи за фактом витоку секретних документів оголосив головний редактор Helsingin Sanomat Еса Мякінен. За його словами, про це стало відомо з прес-релізу президента Нійністьо. Управління кримінальної поліції Фінляндії повідомило у Twitter, що офіційна інформація про порушення кримінальної справи з'явиться не раніше понеділка, 18 грудня.

Мякінен пояснив рішення про публікацію розслідування тим, що повноваження комплексу електронної розвідки в Тіккакоскі можуть бути найближчим часом розширені. За його словами, у Фінляндії готуються нові поправки до закону про розвідку, які дозволять спецслужбам також контролювати інтернет-трафік. Головний редактор газети Helsingin Sanomat вважає, що новий закон порушить право громадян на приватність. Журналіст підкреслив, що завдання газети – контролювати дії влади. За словами Мякінена редакція опублікувала тільки частину даних, яка не ставить під загрозу безпеку країни.

Перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Андрій Красов заявив, що інформацію Helsingin Sanomat слід перевірити. Якщо вона підтвердиться, то це буде "несподіваним ходом", оскільки Москва не очікувала таких дій від "колег з Фінляндії".