У Бейруті знайшли задушеною співробітницю британського посольства в Лівані

У східній частині Бейрута на узбіччі однієї з автодоріг було виявлено тіло задушеної працівниці посольства Великобританії у Лівані.

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Тіло жінки знайшли ввечері суботи, пише інформагенція dpa, передає DW.com. Лише в неділю, 17 грудня, про трагічну смерть дипломатки повідомили як в ліванській поліції, так і в МЗС Великобританії.

Згодом британські ЗМІ повідомили, що загибла співробітниця британського дипломатичного корпусу - Ребекка Дайкс. Також ліванські ЗМІ поширили інформацію, що востаннє загиблу дипломатку бачили 15 грудня в одному з барів міста. Посол Великобританії у Лівані Х‘юго Шортер написав у своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter, що все посольство "шоковане" через смерть Дайкс.

Як повідомили журналістам dpa слідчі, очікується проведення розтину тіла, щоб перевірити, чи не було факту сексуальної наруги. Дипломатку було задушено мотузкою, пояснили правоохоронці.