У Швейцарії відкрили найстрімкіший фунікулер у світі (фото, відео)

У Швейцарії запрацював унікальний фунікулер, на розробку якого пішло 14 років. Його конструкція зроблена так, що підлога автоматично вирівнюється, незалежно від нахилу залізничних колій.

За формою він нагадує прозорі пивні діжки. Курсує фунікулер між містом Швіц і гірськолижним курортом Штоос на висоті 1300 метрів над рівнем моря, пише ТСН.ua з посиланням на the Guardian.

Фунікулер долає відстань майже в два кілометри за 3-5 хвилин, розвиваючи швидкість до 10 метрів за секунду.

На розробку та створення фунікулера Schwyz-Stoos розробники витратили 44,6 мільйона євро. При старті проекту інженери розглядали 15 варіантів моделей та зупинились на найбільш ергономічній. Потім, починаючи від 2013 року його конструювали вже в реальності.

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Однак, незважаючи на численні розрахунки, виникло чимало непередбачуваних труднощей. Тому, лише наприкінці 2017 року всі випробування завершились успішно і фунікулер змогли запустити в звичайному режимі.

Новий фунікулер запрацював замість старого, який запустили 1933 року.