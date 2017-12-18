В Албанії прихильники опозиції намагалися увірватися в парламент і зірвати голосування (фото)

В Албанії між поліцією та прихильниками опозиції сталися сутички після того, як мітингувальники спробували прорватися до парламенту і недопустити голосування за призначення тимчасового генерального прокурора.

Про це повідомляє The Associated Press.

Близько 3000 протестувальників, які тримали прапори ЄС і США та вигукували антиурядові гасла, зібралися біля парламенту, щоб засудити обрання тимчасового генерального прокурора, яке на їх думку, є неконституційним.

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Правоохоронці змогли відтіснити прихильників опозиції після того, як вони прорвали перший кордон безпеки за межами парламенту. Протестувальники кинули димові шашки у бік співробітників поліції. Місцеві ЗМІ повідомляють, що кілька людей отримали травми.

Також, опозиційні депутати кидали димові шашки в середині албанського парламенту, однак провладні партії змогли провести голосування та обрати Арту Марку на посаду виконуючого обв'язки головного прокурора.

"За" це рішення проголосували 69 депутатів правлячої Соціалістичної партії. Два депутати проголосували проти, ще двоє утрималися, в той час як опозиція бойкотувала голосування.

Церемонія складання присяги Марку після голосування була короткою і проходила в задимленому приміщенні.