Генасамблея ООН почала засідання щодо Єрусалима

Генеральна асамблея ООН почала екстрене засідання, на якому розгляне проект резолюції, що засуджує рішення Вашингтона визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, передає радіо Свобода.

Читайте такожТрамп пригрозив скоротити фінансування країнам ООН за голосування проти США щодо Єрусалиму (відео)20 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що проаналізує результати розгляду резолюції й припустив, що Вашингтон може припинити надавати фінансову допомогу країнам, які її підтримають.

«Ці держави беруть наші гроші, а потім голосують проти нас на Раді безпеки, і потенційно голосуватимуть проти нас на асамблеї… Вони беруть сотні мільйонів і навіть мільярди доларів, а потім голосують проти нас. Хай голосують, ми багато заощадимо, нам байдуже», – сказав Трамп.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 21 грудня закликав країни не зважати на погрози Трампа, і висловив сподівання, що світ «дасть хороший урок» Сполученим Штатам.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав ООН «будинком брехні» і сказав, що його країна не сприймає результати голосування «навіть до його проведення».

«Єрусалим є столицею Ізраїлю, незалежно від того, чи визнає це ООН, чи ні», – заявив Нетаньягу.

США ветували схожий проект резолюції під час засідання Ради безпеки ООН 18 грудня. 14 членів органу тоді проголосували «за».

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив 6 грудня, що США офіційно визнають Єрусалим столицею Ізраїлю і пообіцяв перевести посольство США з Тель-Авіва через декілька років.

Цей крок Трампа викликав критику з боку палестинців, їхніх арабських союзників, а також країн Заходу.

Статус Єрусалима є болючим питанням для всіх сторін близькосхідного врегулювання. Зокрема, палестинці вважають, що Східний Єрусалим має бути столицею їхньої майбутньої держави.

За планом ООН 1947 року про створення на території тодішньої Британської Підмандатної Палестини двох окремих держав, єврейської і арабської, Єрусалим мав стати окремою одиницею зі спеціальним міжнародним режимом під керуванням ООН.

Фактично вже 1948 року новостворений Ізраїль за результатами першої арабсько-ізраїльської війни взяв під контроль західну частину міста і 1949 року оголосив Єрусалим столицею, Східний Єрусалим тоді опинився під окупацією Йорданії. Ізраїль захопив і Східний Єрусалим разом із історичним Старим містом у перебігу Шестиденної війни 1967 року, а пізніше оголосив про анексію цієї території, заявивши, що весь Єрусалим є його неподільною столицею.

Світова спільнота на підставі плану 1947 року не визнає належності Єрусалима Ізраїлю, особливо ж анексії Ізраїлем Східного Єрусалима і проголошення всього міста столицею країни, практично всі посольства інших держав в Ізраїлі, зокрема і США, розташовані в Тель-Авіві.