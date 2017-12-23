У КНДР мають намір змусити США "гірко пошкодувати" через нову стратегію безпеки

Представник МЗС КНДР заявив, що країна має намір змусити США «гірко пошкодувати про нову стратегію нацбезпеки". Про це повідомляє Express.

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«Оскільки США встановлюють свою політику в області дипломатії і безпеки так, щоб знищити нас у військовому відношенні і публічно націлити на нас меч, ми своєю зброєю зробимо так, щоб США гірко шкодували через свою стратегію», — сказав представник МЗС Північної Кореї.

Він також звинуватив президента США Дональда Трампа у спробах розв'язати ядерну війну на Корейському півострові і взяти КНДР під контроль.