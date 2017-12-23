У КНДР мають намір змусити США "гірко пошкодувати" через нову стратегію безпеки

23:56, 23 грудня 2017
Світ
2015

У КНДР також звинуватили президента США Дональда Трампа у спробах розв'язати ядерну війну на Корейському півострові і взяти КНДР під контроль.

Ілюстрація / REUTERS

Представник МЗС КНДР заявив, що країна має намір змусити США «гірко пошкодувати про нову стратегію нацбезпеки". Про це повідомляє Express.

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«Оскільки США встановлюють свою політику в області дипломатії і безпеки так, щоб знищити нас у військовому відношенні і публічно націлити на нас меч, ми своєю зброєю зробимо так, щоб США гірко шкодували через свою стратегію», — сказав представник МЗС Північної Кореї.

Він також звинуватив президента США Дональда Трампа у спробах розв'язати ядерну війну на Корейському півострові і взяти КНДР під контроль.

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Теги: #КНДР погрожує США#політика Трампа#США і КНДР