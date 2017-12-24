У Китаї здійснив перший політ найбільший у світі літак-амфібія (фото, відео)

Найбільший у світі гідролітак AG600, сконструйований китайськими інженерами, здійснив перший випробувальний політ вранці 24 грудня. Тестування пройшло успішно, повідомляє Xinhua.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖРосія приховує справжні причини Смоленської катастрофи - МЗС Польщі

Виліт відбувся з аеропорту міста Чжухай провінції Гуандун. Літак знаходився в повітрі близько години.

За офіційними даними, літак призначений для цивільної авіації: він буде допомагати гасити пожежі і проводити пошуково-рятувальні роботи. Апарат обладнаний чотирма турбогвинтовими двигунами, має довжину 39,6 метрів, розмах крил – 38,8 метрів. Літак може перевозити до 50 осіб на борту або 53,5 тонни вантажу, літати зі швидкістю до 500 км/год і безперервно перебувати в повітрі 12 годин.

Авіаційна промислова корпорація Китаю (AVIC), яка і розробила найбільший у світі гідролітак, вже має на нього 17 замовлень від різних компаній і китайського уряду.

Як повідомляв УНІАН, 29 років тому найбільший транспортний літак у світі "Мрія"здійснив перший політ.