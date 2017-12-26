У ФБР поки не можуть підтвердити основні пункти "досьє" на Трампа – ЗМІ
ЗМІ розповіли про подробиці закритих слухань у Комітеті з розвідки Палати представників Конгресу США.
Заступник директора Федерального бюро розслідувань США Ендрю Маккейб визнав, що на даний момент його відомство не може підтвердити ключову інформацію про президента Дональда Трампа, яку отримав від платних інформаторів в Москві колишній співробітник британських спецслужб Крістофер Стіл.
Про це з посиланням на джерела пише газета The Washington Times, передає Радіо Свобода.
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Своє визнання Маккейб зробив в ході багатогодинних закритих слухань у Комітеті з розвідки Палати представників Конгресу.
Телеканал Fox News і газети The Washington Examiner повідомляють, що на слуханнях Маккейба запитали, яку інформацію, здобуту Стілом і ту, що має відношення до передбачуваної змови штабу Трампа з Росією, ФБР сьогодні в змозі підтвердити. На що Маккейб відповів: тільки факт поїздки з лекцією в Москву в липні 2016 року добровільного помічника Трампа Картера Пейджа. Пейдж не приховував, що їде в Росію, і про його візит знало багато людей.
ФБР ознайомилося з досьє в розпал президентської кампанії в США. Збір інформації, як з'ясувалося, був доручений Стілу Національним комітетом Демократичної партії. У документі є відомості про неналежну поведінку Трампа під час візиту в Росію у 2013 році. Незважаючи на те, що дані не були підтверджені, контррозвідувальну управління ФБР взяла справу в розробку і, згідно з деякими повідомленнями, навіть спирався на дані досьє, просячи суд санкціонувати прослушку людей з оточення Трампа.
За інформацією The Washington Post, Маккейб, можливо покине свій пост на початку майбутнього року. Республіканці в Комітеті по розвідці дотримуються думки, що він повинен був відсторонитися від розслідування скандалу навколо електронної пошти Хілларі Клінтон, так і "антитрампівского досьє", оскільки його дружина, що обиралась в легіслатуру штату Вірджинія, отримала пожертви на сотні тисяч доларів від організації, яку контролював соратник Клінтон, тодішній губернатор Вірджинії Террі Маколіфф.