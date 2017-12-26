У ФБР поки не можуть підтвердити основні пункти "досьє" на Трампа – ЗМІ

Заступник директора Федерального бюро розслідувань США Ендрю Маккейб визнав, що на даний момент його відомство не може підтвердити ключову інформацію про президента Дональда Трампа, яку отримав від платних інформаторів в Москві колишній співробітник британських спецслужб Крістофер Стіл.

Про це з посиланням на джерела пише газета The Washington Times, передає Радіо Свобода.

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Своє визнання Маккейб зробив в ході багатогодинних закритих слухань у Комітеті з розвідки Палати представників Конгресу.

Телеканал Fox News і газети The Washington Examiner повідомляють, що на слуханнях Маккейба запитали, яку інформацію, здобуту Стілом і ту, що має відношення до передбачуваної змови штабу Трампа з Росією, ФБР сьогодні в змозі підтвердити. На що Маккейб відповів: тільки факт поїздки з лекцією в Москву в липні 2016 року добровільного помічника Трампа Картера Пейджа. Пейдж не приховував, що їде в Росію, і про його візит знало багато людей.

ФБР ознайомилося з досьє в розпал президентської кампанії в США. Збір інформації, як з'ясувалося, був доручений Стілу Національним комітетом Демократичної партії. У документі є відомості про неналежну поведінку Трампа під час візиту в Росію у 2013 році. Незважаючи на те, що дані не були підтверджені, контррозвідувальну управління ФБР взяла справу в розробку і, згідно з деякими повідомленнями, навіть спирався на дані досьє, просячи суд санкціонувати прослушку людей з оточення Трампа.

За інформацією The Washington Post, Маккейб, можливо покине свій пост на початку майбутнього року. Республіканці в Комітеті по розвідці дотримуються думки, що він повинен був відсторонитися від розслідування скандалу навколо електронної пошти Хілларі Клінтон, так і "антитрампівского досьє", оскільки його дружина, що обиралась в легіслатуру штату Вірджинія, отримала пожертви на сотні тисяч доларів від організації, яку контролював соратник Клінтон, тодішній губернатор Вірджинії Террі Маколіфф.