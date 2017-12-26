На Кубі внаслідок вибухів феєрверків постраждало 39 осіб (відео)

У місті Ремедіос в центральній частині Куби під час фестивалю феєрверків постраждали декілька десятків людей.

Серед 39 постраждалих - шестеро дітей у віці від 11 до 15 років, повідомляє La Tercera.

Наразі 27 чоловік продовжують перебувати у лікарні, стан восьми з них медики оцінюють як «критичний».

Зі інформацією місцевих ЗМІ, співробітники міністерства внутрішніх справ розпочали розслідування інциденту.

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року у Мексиці вибухнув склад з феєрверками, внаслідок чого загинуло 14 осіб.