У Татарстані зниклу дитину випадково знайшла учасниця пошуків, яка впала у той же люк

У Татарстані десятирічний хлопчик, який впав у відкритий каналізаційний колодязь, був врятований завдяки падінню туди учасниці пошуків. Про це повідомляє республіканське МНС, передає Meduza.

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Це сталося ввечері 24 грудня у селі Черемшан. У пошуках зниклої дитини брали участь понад 120 осіб, у тому числі начальник районного управління цивільного захисту Гулія Ярулліна.

Під час пошуків вона провалилася у відкритий засніжений люк на будівництві, і виявила там зниклу дитину. У результаті падіння вона зламала хребець поперекового відділу.

У повідомленні МНС сказано, що хлопчик, впавши у триметровий колодязь, «кричав, поки були сили», а потім «ліг на ледянки і став засипати». «За словами медиків, ще година - і хлопчик замерз би на смерть», - сказано в повідомленні.

Слідчий комітет почав перевірку в зв'язку з інцидентом. У відомстві мають намір дати правову оцінку діям осіб, відповідальним за забезпечення безпеки на будівельному майданчику».

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Австрії врятували альпініста, який провів 5 днів у 30-метровій прірви.