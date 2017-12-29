Російські пранкери поговорили з послом США в ООН від імені прем'єра Польщі

Російські пранкери розіграли посла США в ООН Ніккі Гейлі, зателефонувавши їй від імені нового прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Hill.

Зазначимо, що відео в YouTube було оприлюднено ще 22 грудня.

Двоє пранкерів - Володимир Кузнєцов та Олексій Столяров завантажили відео, на якому жінка, ідентифікована як Ніккі Гейлі, вважає, що розмовляє з польським прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким.

"Дозвольте мені почати з великої подяки вам за підтримку, яку ми отримали під час сьогоднішнього голосування. Ми цього ніколи не забудемо", - говорить Гейлі.

Зазначимо, що йдеться про голосування за резолюцію, у якій засуджувалося рішення президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Польща була однією з 35 країн, які утрималися від голосування щодо цієї резолюції.

Під час розмови з Гейлі один із пранкерів також запитав Гейлі про вигаданий острів Біномо в Південно-Китайському морі.

"Ви знаєте Біномо?" - запитав пранкер. "Так, так", - відповіла Гейлі.

"У них були вибори, і ми вважаємо, що росіяни втрутилися", - сказав він.

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"Так, абсолютно, вони це зробили, - відповіла Гейлі. - Ми дуже уважно стежили за цим, і я думаю, що ми продовжуватимемо спостерігати, оскільки нас хвилюють питання, які продовжують розвиватися в Південно-Китайському морі".

Повідомляється, що представник Гейлі, Джон Дегорі, відмовився від коментарів після оприлюднення відео виданням "The Post and Courier ".

"Нам немає чого сказати у зв'язку з цим в даний час", - сказав він.

Нагадаємо, у липні цього року російські пранкери розіграли міністра енергетики США Ріка Перрі, зателефонувавши йому від імені прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.