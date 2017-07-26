Російські пранкери зателефонували міністру енергетики США та видали себе за Гройсмана

Російські пранкери Володимир Краснов та Олексій Столяров зателефонували до міністра енергетики США Рікка Перрі нібито від імені українського прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Про це повідомила речниця міністерства енергетики США Шайлін Гайнс, пише «Радіо Свобода».

Повідомляється, що пранкери обговорювали із американським міністром питання зміни клімату, постачання природного газу, розширення експорту американського вугілля в Україну та природного газу.

Також у розмові йшлося про американські санкції проти Росії.

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«Перрі, який лише кілька тижнів тому вів переговориз Гройсманом в Україні, підтвердив, що адміністрація Трампа виступає проти спорудження газогону «Північний потік-2», російського проекту з транспортування природного газу до Європи через Балтійське море, тобто в обхід України. Міністр також заявив, що технології США можуть допомогти Україні розвивати власний газовидобуток», - пише видання.

Пранкери розмістили в інтернеті 22-хвилинну розмову, яка відбулася 19 липня.